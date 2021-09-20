Прокуратура взяла на контроль дело о гибели четырех человек в Карелии

Возбуждено уголовное дело по факту жесткого ДТП на трассе «Кола», в результате которого погибли четыре человека и еще трое получили тяжелые ранения. Дело заведено по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура Карелии взяла расследование под свой контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла в 00:20 20 сентября на 747-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе. 31-летний водитель автомобиля Volkswagen решил совершить обгон автомобиля DAF. На дороге стояла полная темнота. При завершении маневра произошло столкновение, после чего иномарку отбросило на автомобиль ВАЗ, ехавший во встречном направлении.

До приезда скорой помощи скончались водитель Volkswagen, 34-летний водитель ВАЗ, 28-летний мужчина и 23-летняя девушка - пассажиры ВАЗ. Тяжелые травмы получили пассажиры Volkswagen - 38-летняя женщина и 44-летний мужчина. Оба они жители Сегежского района. Также пострадал 32-летний пассажир ВАЗ. Все ехавшие в отечественном автомобиле - жители Лоухского района. Фото ГИБДД Карелии