Подозреваемых в краже, даче взятки и мошенничестве ищут в Карелии

В Карелии разыскивают женщину и двух мужчин – все они подозреваются в совершении различных преступлений.

Инна Геннадьевна Агафонова, 1963 года рождения, скрылась от следователей. Ее подозревают в краже.

Мужчину по фамилии Ле Минь Таун, 1972 года рождения, заподозрили в даче взятки.

А скрывшегося от следователей Степана Олеговича Кривцова, 1965 года рождения, заподозрили в мошенничестве.

Их розыском занимается полиция Петрозаводска. (фото МВД РК)