12 июля 2021, 15:03
Подозреваемых в краже, даче взятки и мошенничестве ищут в Карелии
Городская полиция разыскивает троих подозреваемых - двое из них сбежали от следователей
В Карелии разыскивают женщину и двух мужчин – все они подозреваются в совершении различных преступлений.
Инна Геннадьевна Агафонова, 1963 года рождения, скрылась от следователей. Ее подозревают в краже.
Мужчину по фамилии Ле Минь Таун, 1972 года рождения, заподозрили в даче взятки.
А скрывшегося от следователей Степана Олеговича Кривцова, 1965 года рождения, заподозрили в мошенничестве.
Их розыском занимается полиция Петрозаводска. (фото МВД РК)