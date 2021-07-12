12 июля 2021, 15:03
Происшествия

Подозреваемых в краже, даче взятки и мошенничестве ищут в Карелии

Городская полиция разыскивает троих подозреваемых - двое из них сбежали от следователей

В Карелии разыскивают женщину и двух мужчин – все они подозреваются в совершении различных преступлений.

Инна Геннадьевна Агафонова, 1963 года рождения, скрылась от следователей. Ее подозревают в краже.

Мужчину по фамилии Ле Минь Таун, 1972 года рождения, заподозрили в даче взятки.

А скрывшегося от следователей Степана Олеговича Кривцова, 1965 года рождения, заподозрили в мошенничестве.

Их розыском занимается полиция Петрозаводска. (фото МВД РК)

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Метки: 
Розыск
Полиция
новости Карелии
мошенничество
Кража
дача взятки