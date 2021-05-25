Подозреваемую в сбыте фальшивых денег разыскивают в Петрозаводске

Стражи порядка устанавливают личность женщины. Она, как предполагают в МВД Карелии, может быть причастна к сбыту поддельных денег.

Все, что есть у полиции, снимок с камер видеонаблюдения. В правоохранительных органах отметили, что разыскиваемая может передвигаться на минивэне «Мерседес-бенц» темного цвета.

Бдительных петрозаводчан просят сообщать информацию о разыскиваемой по телефонам: +7-911-435-46-66, +7-921-224-55-36.