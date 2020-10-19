19 октября 2020, 17:54
Подозреваемого в преступлении мужчину ищут в Петрозаводске
Полиция карельской столицы просит жителей помочь в поисках подозреваемого
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Этого человека подозревают в совершении имущественного преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Личность подозреваемого также пока что не установлена. Преступление было совершено 15 октября на улице Мичуринской.
Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по номеру телефона: +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.