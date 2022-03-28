Подозреваемого в краже продуктов юношу ищут в Карелии

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность юноши, запечатленного на записи камеры наблюдения одного из магазинов Кондопоги. Он может быть причастен к имущественному преступлению, сообщили в МВД Карелии.

Съемка велась именно в торговом зале этого магазина. Правоохранители считают, что молодой человек может находиться как на территории Кондопожского района, так и в Петрозаводске.

Любую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону: 8 953 529 98 86. Конфиденциальность гарантируется. // Фото, видео: МВД Карелии