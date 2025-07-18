Подготовка кожи к главному событию в жизни: советы специалиста

Главный врач клиники MAC Анастасия Матвеева рассказала про универсальные процедуры, которые помогут быть особенно красивой на празднике

Фото предоставлено ООО «МАКЛ»

У вас свадьба, день рождения или предстоит какое-то другое важное событие в жизни? Выбор процедур зависит от исходного состояния кожи и от того, сколько у вас есть времени до мероприятия. Главный врач клиники MAC, врач-косметолог, дерматолог, обладатель сертификатов и дипломов, участник международных конгрессов Анастасия Матвеева дала профессиональные рекомендации по подготовке кожи.

Итак, если остается месяц до вашего события, то советую следующие процедуры:

- Чистка лица и биоревитализация - для очищения и увлажнения кожи. Результат увидите через 10-14 дней.

- IPL терапия (фототерапия) – для ровного и сияющего цвета лица.

- Ботулинотерапия и контурная пластика губ (по показаниям)- для лечения мимических морщин и бьютификации лица. Красивые губы всегда делают ваше лицо еще прекраснее и моложе.

Все выполняем в одну процедуру - это комбинированный протокол. И через месяц вы во всей красе!



В случае, если до вашео события остается две недели:

- IPL терапия (фототерапия ) + пилинг (PRXt33 , Peech peel, BioRepeel) + мезотерапия для обновления и сияния кожи. Результат через 3-4 дня

- Инъекции по показаниям- это может быть контурная пластика (введение филлеров) и ботулинотерапия. Эффект после процедуры уже через 10 дней, и вы - звезда!





До вашего события – одна неделя:

- Чистка лица или пилинг лица- для очищения пор и сияния кожи. Результат через 5 дней.

- IPL терапия +лифтинговая маска с гиалуроновой кислотой или неинвазивный РФ-лифтинг с альгинатной маской - для WOWэффекта и увлажнения. После этих процедур макияж ложится великолепно.

Событие уже завтра:

- Аппаратная-экспресс процедура термолифтинга - это лучший вариант в таком случае.

В сочетании с активной сывороткой и лифтинговой маской вы получите свежий отдохнувший вид и лицо без отеков.

Другой вариант- это пилинг PRXt3. Он дает мгновенный лифтинг-эффект за счёт очищения и сужения пор, а так же он удобен тем, что он всесезонный и без реабилитации.

- Будьте прекрасны в самые главные дни вашей жизни и всегда!

- пожелала всем прекрасным дамам Анастасия Матвеева.

Клиника MAC находится по адресу: ул.Анохина, д. 12, т. 35-77-35

Более подробно можно узнать в группе ВК.

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