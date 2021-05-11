Под Петрозаводском молодые люди украли 1500 литров топлива

В полицию Прионежского района обратился 43-летний житель Петрозаводска. Он рассказал, что неизвестные похитили из сарая, расположенного на его дачном участке недалеко от Деревянного, более полутора тысяч литров дизельного топлива. Ущерб мужчина оценил в 56 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попали двое петрозаводчан возрастом 22 и 23 года. Они признались в краже и рассказали, что похищенное топливо продали. Оставшиеся от него канистры воры выдали стражам порядка.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Фото globalrustrade.com