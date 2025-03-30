Под налог на роскошь попали китайские автомобили

В России обновлен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, сообщает паблик «ПРОавто|Карелия» со ссылкой на сайт Минпромторга.

Обновленный перечень содержит автомобили средней стоимостью выше десяти миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить за 2025 год транспортный налог с повышающим коэффициентом. В нем значатся 303 модели стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет и 252 автомобиля не старше 20 лет с ценником выше 15 миллионов рублей.

В этом году список наряду с традиционно присутствующими в нем моделями Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz пополнился такими китайскими брендами, как Aito, Seres, Tank, Voyah, Zeekr.

Минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется налог на роскошь, с 2022 года повысили с трех до десяти миллионов рублей.