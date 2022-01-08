Под лед Онежского озера провалился снегоход Yamaha Venture

На дно Онежского озера в Карелии погрузился импортный снегоход. Он провалился под лед, но тяжелую машину достали водолазы, сообщается в группе «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы» ВКонтакте.

В публикации сказано, что водолазы работали в солнечный и морозный день. Они нашли снегоход Yamaha Venture на дне Онежского озера около населенного пункта Щелейки.

Тяжелую машину достали на поверхность с шестиметровой глубины, а потом тащили до берега по льду.

Как именно снегоход попал под лед, водолазы не уточнили. Но написали, что когда он просохнет, то будет вполне пригоден для эксплуатации. // Фото: источник