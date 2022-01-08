Петрозаводчане в рождественские дни хотели комфортно украсть спиртное

В одном из супермаркетов повышенной комфортности в Петрозаводске мужчина 7 января пытался украсть виски. Его заметили продавцы и вызвали вневедомственную охрану, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Посетитель «комфортного» магазина нес дорогое спиртное под курткой, но вынести из супермаркета на смог. Приехали росгвардейцы и полицейские, воришку задержали.

Днем ранее в фирменном сетевом магазине пытался открыто похитить алкоголь 29-летний петрозаводчанин. Сделать это ему не удалось, теперь мужчина может стать фигурантом уголовного дела о грабеже.

Также еще трех жителей Карелии, в том числе женщину, задержали при совершении мелких хищений и привлекут к административной ответственности. // Фото: источник