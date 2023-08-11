Под кожей мужчины после укуса комара вырос червь

В Тюмени у местного жителя под кожей вырос червь после укуса комара. Об этом сообщает издание 72.ru.

Пострадавшему был поставлен диагноз дирофиляриоз - заражение одним из видов паразитических червей. Черви - возбудители дирофиляриоза - живут в кошках и собаках, но человек чаще всего заражается через укусы комаров.

Эта болезнь характерна для южных стран, однако, в последнее время она встречается и в средней полосе. В Роспотребнадзоре отметили, что это первый случай в Тюменской области в этом году. // Фото: unsplash.com / Syed Ali