Компания убила трех человек в российском регионе

В Волгоградской области двое мужчин и женщина задержаны по подозрению в убийстве трех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 5 августа фигуранты вместе со знакомыми 38-летним мужчиной и 21-летним молодым человеком отдыхали на берегу реки и распивали спиртное. В процессе возникшей ссоры вся компания набросилась на 38-летнего мужчину, его убили, а тело закопали там же.

После этого 21-летний мужчина решил отправиться в полицию, чтобы сообщить о совершенном преступлении. Оставшиеся члены компании убили и его, а тело выбросили в реку.

Благодаря установленному с один из задержанных контакту выяснилось, что ранее эти же приятели убили в одном из домов 44-летнего мужчину, труп которого сбросили в колодец.

Тела всех жертв обнаружены. Проводятся судебно-медицинские экспертизы. // Фото: скриншот видео СУ СК по Волгоградской области