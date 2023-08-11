Официальный курс доллара превысил 98 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 14 августа. Рубль продолжает дешеветь, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара увеличился на 93 копейки и составил 98,21 рубля. Евро подорожал на 82 копейки. Теперь европейская валюта стоит 107,97 рубля.

Отметим, что на Московской бирже к концу рабочего дня курс доллара превысил 99 рублей, евро - 108 рублей. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski