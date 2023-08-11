В московском метро погиб человек

В метро Москвы произошла трагедия. В результате падения под поезд погиб человек, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился 11 августа на станции «Севастопольская». По информации источника, на Серпуховско-Тимирязевской линии некоторое время не было движения поездов из-за человека на путях.

В результате происшествия упавший под поезд мужчина погиб. Спасти его врачам не удалось. // Фото: unsplash.com / Denys Argyriou