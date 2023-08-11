Крупная собака искусала двухлетнюю девочку в Ленобласти

В Ленинградской области двухлетняя девочка стала жертвой нападения крупной собаки. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, около двух часов ночи 11 августа в больницу доставили ребенка из поселка Ленинское. Дошкольница имела рваные раны на теле. Ее мать рассказала, что девочку покусала крупная собака, пришедшая на участок из леса, возможно, это был алабай.

Ребенок был прооперирован, угрозы жизни нет. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. // Фото: unsplash.com / Andriyko Podilnyk