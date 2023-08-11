11 августа 2023, 10:57
Россия

На популярном курорте Крыма продают лежачие места в тени

В Феодосии места на пляже под тенью стоят 150 рублей

На популярном курорте в Крыму начали продавать туристам на пляже места в тени. Фотографии с ценами разместили в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

- В Феодосии догадались продавать туристам тенек: полежать под навесом стоит 150 рублей. А на солнце - бесплатно!

- подписали снимок.

Отдых на шезлонге в тени обойдется вдвое дороже - он стоит 300 рублей. Ряд комментаторов возмущается другие пишут, что шезлонги и за границей платные.  // фото: aleksandarlittlewolf/ freepik.com

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Метки: 
Крым
отдых
пляж