11 августа 2023, 10:57
На популярном курорте Крыма продают лежачие места в тени
В Феодосии места на пляже под тенью стоят 150 рублей
На популярном курорте в Крыму начали продавать туристам на пляже места в тени. Фотографии с ценами разместили в Telegram-канале «Крыша ТурДома».
- В Феодосии догадались продавать туристам тенек: полежать под навесом стоит 150 рублей. А на солнце - бесплатно!
- подписали снимок.
Отдых на шезлонге в тени обойдется вдвое дороже - он стоит 300 рублей. Ряд комментаторов возмущается другие пишут, что шезлонги и за границей платные. // фото: aleksandarlittlewolf/ freepik.com