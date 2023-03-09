Почти миллиард рублей потратят в Карелии на ремонт коммунальных сетей

В течение двух лет в Карелии отремонтируют коммунальные сети. На эти цели выделен почти один миллиард рублей – 783 млн федеральных средств и более 160 млн из регионального и муниципального бюджетов.

Министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов сообщил сегодня в соцсети, что штаб правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил программу модернизации коммунальной инфраструктуры.

В 2023-2025 годах в районах Карелии отремонтируют более 64 км водопроводов, более 6 км канализационных сетей. В поселке Шуя собираются реконструировать канализационно-очистные сооружения.

По словам министра, на отдельных участках работы запланированы на май. // фото со страницы министра Виктора Россыпнова ВК