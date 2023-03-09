В Петрозаводске прошла детская олимпиада «Маленький чемпион»

Любимый многими семьями ежегодный зимний спортивный праздник, организованный Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего"), прошел в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта при поддержке Олимпийского Совета Республики Карелия и Администрации г.Петрозаводска уже в седьмой раз..

Мероприятие проводилось с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов на территории ТРК ЛОТОС PLAZA, который стал одним из главных партнеров мероприятия.

Около 500 детей при поддержке и активном участии родителей смогли побороться за призовые места в 4-х видах соревнований: «Покатушки на ватрушках», «Командные лыжи», «Детский биатлон» и «Бег на коньках». В результате на пьедестал поднялись 54 маленьких чемпиона.

Некоторые семьи уже не в первый раз принимали участие в мероприятиях «Маленького чемпиона» и со знанием дела подошли к подготовке и участию в соревнованиях.

Вот что написала у себя на странице во ВКонтакте Виктория Рыбакова - одна из участниц Олимпиады:

Зимняя Детская Олимпиада "Маленький Чемпион"- участие в этих соревнованиях уже для многих семей традиция, которую пропускать не хочется! 4 года подряд папа довозит Алексея до пьедестала! Это уже традиция! Огромная благодарность всем организаторам, волонтерам, ведущему, судьям за прекрасный семейный праздник!

Самыми популярными и многочисленными, как всегда, стали веселые семейные состязания "Покатушки на ватрушках " - для семей с детьми от 6 месяцев до 7 лет и "Детский биатлон" - для семей с детьми от 3 до 10 лет.

В дисциплине «Командные лыжи» соревновались семейные команды с детьми от 5 до 10 лет. В этом веселом семейном состязании родителю и ребенку необходимо было пройти на специальных «лыжах», соединенных веревкой с «лыжами» партнера, заданную дистанцию.

По настоящему спортивно и азартно прошли соревнования в дисциплине "Бег на коньках" (для детей от 3 до 10 лет), проведенной на Катке ТРК ЛОТОС PLAZA .

В ожидании результатов соревнований дети и родители смогли принять участие в веселой развлекательной программе.

В конце праздника среди участников онлайн-тренировок, которые проводились в группе Олимпиады во ВКонтакте в течение двух недель перед мероприятием, был разыгран главный приз. Его получила семья Нивингловских, а остальные участники были награждены поощрительными призами за активность и любовь к спорту.

Зимняя Детская Олимпиада «Маленький чемпион» получилась захватывающим, ярким и веселым семейным спортивным праздником, собрав массу положительных отзывов от участников, среди которых был отзыв участницы Веры Бурлаковой:

Спасибо огромное за праздник!!! С каждым годом организация все лучше!!! Это прекрасная возможность ребятам, не занимающимся в секциях, принять участие в соревнованиях.) особенно ценно, что многие старты семейные! От души желаем развития и выведения новых дисциплин!!! Ну и, конечно, выросли с вами.

Следующее мероприятие Детского спортивного движения «Маленький чемпион» пройдет 19 марта в г. Сортавала.



Давайте воспитывать будущих чемпионов ВМЕСТЕ!