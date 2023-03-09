Новый телятник торжественно открыли в Олонецком районе

Новый животноводческий объект торжественно открыли 9 марта в Олонецком районе. Об этом сообщили в Минсельхозе Карелии.

Телятник построили в племенном хозяйстве «Ильинское». Он рассчитан на содержание 302 особей. Здесь уже разместили телят в возрасте до трех месяцев.

Стоимость работ по строительству объекта составила 50 миллионов рублей. Эти средства в том числе выделили из бюджета республики. // фото: Минсельхоз Карелии