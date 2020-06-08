Почти 84 миллиона рублей потратят на ремонт Онежской набережной

В столице Карелии начался ремонт Онежской набережной. В рамках муниципального контракта ООО «ОнегоСтрой» отремонтирует подпорные стены и покрытие смотровых площадок, сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

Также рабочие очистят и восстановят каменные облицовки, в том числе около Ротонды, обновят асфальт у здания Дворца бракосочетаний. Кроме того на первом этапе реконструкции предусмотрено ремонт центральных дорожек, обустройство подходов к подаркам городов-побратимов. Первый этап планируют завершить к концу августа. В мэрии уточнили, что к ремонту подпорной стенки подрядчик приступит в 2021 году.

Проект реконструкции разработал инженерный центр «Штрих». Общая стоимость работ - 83,9 миллионов рулей.

Фото: пресс-служба администрации города