Девушка украла бутылку водки в сетевом магазине в Сегеже

Кража спиртного пресечена в одном из магазинов Сегежи. Подозреваемая в преступлении задержана. Об этом сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.

По информации росгвардейцев, 5 июня утром сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых магазинов Сегежи. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что одна из посетительниц совершила хищение из торгового зала бутылку водки. Противоправные действия были замечены бдительным персоналом магазина.

Правонарушительница проявляла агрессию и оказывала сопротивление посетителям и работникам торгового заведения, остановившим ее у входа. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданку. Ею оказалась двадцатилетняя жительница Сегежи.

Задержанная передана полицейским, которые проведут проверку и примут процессуальное решение.