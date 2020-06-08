АО «ПКС-Тепловые сети» высадят новые деревья на Красноармейской улице

АО «ПКС - Тепловые сети» ведут работы по реконструкции сетей по улице Красноармейской, неподалеку от одного из учебных корпусов Петрозаводского государственного университета. Ремонт на сетях необходим, без модернизации велика вероятность того, что около 40 жилых домов и социальных учреждений в отопительный сезон останутся без тепла.

Прямо над трассой, где нужно провести ремонтные работы, растут деревья, что является нарушением. Липы препятствуют доступу к тепловым сетям. Некоторых жителей Петрозаводска встревожил тот факт, что деревья придется спилить. Петрозаводчане ссылаются на случай, когда деревья удалось сохранить на улице Анохина: несколько лет назад ПАО «ТГК-1» собирались проложить новую теплотрассу на участке, где росли деревья. Но в этот раз ситуация иная: липы растут на месте, где уже проложены сети, которые необходимо реконструировать.

«РКС-Петрозаводск» не могут допустить, чтобы потребители остались без тепла, но сотрудники компании понимают: важно, чтобы город оставался зеленым. АО «ПКС - Тепловые сети» готовы пойти навстречу обеспокоенным жителям: вырубки деревьев не избежать, но после завершения работ на месте старых деревьев сотрудники «РКС-Петрозаводск» посадят новые, и вид улицы будет сохранен. Просим петрозаводчан отнестись к ремонтным работам с пониманием, от этого зависит комфорт горожан – благодаря модернизации сетей жителям улицы Красноармейская не придется мерзнуть зимой.