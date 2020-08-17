Почти 40 дворов благоустраивают в Петрозаводске

В карельской столице продолжается благоустройство дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Работы уже завершены на 26 придомовых территориях. Сейчас продолжается благоустройство еще 39 дворов. По шести территориям завершаются подготовительные мероприятия: закупают материалы, заключают договоры подряда, сообщили в мэрии.



В конце июля завершился прием заявок на благоустройство дворов в следующем году. Всего поступило более сотни заявок. Победители станут известны к 15 сентября.