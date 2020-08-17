Мэрия пожаловалась в прокуратуру на медлительных коммунальщиков

Жилой фонд Петрозаводска на сегодняшний день на 84% готов к отопительному сезону. Об этом на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного периода сообщил директор «Службы заказчика» Вячеслав Пухач.

В мэрии назвали управляющие компании, которые значительно отстают от графика. В частности, ООО «Проспект-Сервис», ООО «УК-Проспект», ООО «МКС-Петрозаводск» и другие.

Коммунальщикам, которые выполняют профилактические мероприятия с отставанием, направлены уведомления о необходимости ускорить работы. Также в прокуратуру направлено письмо со списком затягивающих компаний для принятия мер.

Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.