Почти 118 тысяч человек проголосовали в Карелии

Согласно данным ЦИК Карелии, на 15:00 11 сентября проголосовали больше 117 тысяч избирателей. Это 23,29 процента от общего числа.

Избирательные участки закроются в 20:00, до этого момента можно будет сделать свой выбор.

Избиратели, которые по уважительным причинам не могут прийти на участок, могут проголосовать на дому. Явка пока составила 117 634 человек. // Фото: «Выборы в Карелии»/ВКонтакте