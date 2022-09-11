11 сентября 2022, 16:58
Почти 118 тысяч человек проголосовали в Карелии
ЦИК отчитался о явке на 15:00 воскресенья
Согласно данным ЦИК Карелии, на 15:00 11 сентября проголосовали больше 117 тысяч избирателей. Это 23,29 процента от общего числа.
Избирательные участки закроются в 20:00, до этого момента можно будет сделать свой выбор.
Избиратели, которые по уважительным причинам не могут прийти на участок, могут проголосовать на дому. Явка пока составила 117 634 человек. // Фото: «Выборы в Карелии»/ВКонтакте