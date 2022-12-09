Почта запустила онлайн-площадку «Праздники ближе»

Почта России создала онлайн-площадку «Праздники ближе» с вариантами новогодних подарков от локальных брендов из разных регионов страны. Цель проекта — помочь небольшим независимым производителям и приверженцам осознанного шопинга найти друг друга.

Посетители сайта «Праздники ближе» попадают на онлайн-витрину с карточками товаров ручной работы: украшений, аксессуаров, одежды и предметов интерьера. Определившись с выбором, можно перейти на площадку мейкера и оформить заказ для себя или в подарок с доставкой Почтой.

Витрину товаров дополняют короткие видеоинтервью. Почта выбрала пять героев проекта, чьи вдохновляющие истории будут интересны как покупателям подарков, так и тем, кто хотел бы начать свой бизнес. Предприниматели рассказывают о том, что побудило их уйти из найма ради своего дела, с какими сложностями они столкнулись и как их решали.

В 2022 году многие российские локальные производители поменяли модель продвижения из-за ограничений международных онлайн-площадок. Проект «Праздники ближе» поможет мейкерам найти новую аудиторию, а любители изделий ручной работы смогут не только выбрать оригинальные новогодние подарки, но и поддержать талантливых предпринимателей,

— отметила директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

Запуск проекта приурочен к новогоднему сезону, но в 2023 году Почта продолжит его развивать — второй флайт кампании начнётся накануне праздников 23 февраля и 8 Марта.

Почта – универсальный логист для e-сomm. Компания развивает сервисы для предпринимателей: доставку на склады маркетплейсов, лёгкий возврат, складские и фулфилмент-услуги. Продавцам доступна самая большая в России сеть выдачи заказов — более 38 000 отделений и 7 500 почтоматов. О возможностях Почты для бизнеса также можно узнать на сайте «Праздники ближе».

Креативная команда проекта

Почта России:

Екатерина Самоходская — руководитель департамента маркетинга и развития бренда

Анастасия Чернягина — руководитель медиацентра

Екатерина Карабач — руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Мария Ларина — арт-директор

Наталия Богданович — руководитель департамента внешних коммуникаций

Станислав Кузьменко — продюсер, руководитель направления по работе с инфлюенсерами

Полина Волкова — веб-дизайнер

Натали Усачева — 3D-дизайнер

Софья Урманчеева — копирайтер

Антон Запускалов — редактор

Александр Сосновский — оператор, монтажёр

Альфия Киселева — корректор

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