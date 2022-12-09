Почта запустила онлайн-площадку «Праздники ближе»
Почта России создала онлайн-площадку «Праздники ближе» с вариантами новогодних подарков от локальных брендов из разных регионов страны. Цель проекта — помочь небольшим независимым производителям и приверженцам осознанного шопинга найти друг друга.
Посетители сайта «Праздники ближе» попадают на онлайн-витрину с карточками товаров ручной работы: украшений, аксессуаров, одежды и предметов интерьера. Определившись с выбором, можно перейти на площадку мейкера и оформить заказ для себя или в подарок с доставкой Почтой.
Витрину товаров дополняют короткие видеоинтервью. Почта выбрала пять героев проекта, чьи вдохновляющие истории будут интересны как покупателям подарков, так и тем, кто хотел бы начать свой бизнес. Предприниматели рассказывают о том, что побудило их уйти из найма ради своего дела, с какими сложностями они столкнулись и как их решали.
В 2022 году многие российские локальные производители поменяли модель продвижения из-за ограничений международных онлайн-площадок. Проект «Праздники ближе» поможет мейкерам найти новую аудиторию, а любители изделий ручной работы смогут не только выбрать оригинальные новогодние подарки, но и поддержать талантливых предпринимателей,
— отметила директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.
Запуск проекта приурочен к новогоднему сезону, но в 2023 году Почта продолжит его развивать — второй флайт кампании начнётся накануне праздников 23 февраля и 8 Марта.
Почта – универсальный логист для e-сomm. Компания развивает сервисы для предпринимателей: доставку на склады маркетплейсов, лёгкий возврат, складские и фулфилмент-услуги. Продавцам доступна самая большая в России сеть выдачи заказов — более 38 000 отделений и 7 500 почтоматов. О возможностях Почты для бизнеса также можно узнать на сайте «Праздники ближе».
Креативная команда проекта
Почта России:
Екатерина Самоходская — руководитель департамента маркетинга и развития бренда
Анастасия Чернягина — руководитель медиацентра
Екатерина Карабач — руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
Мария Ларина — арт-директор
Наталия Богданович — руководитель департамента внешних коммуникаций
Станислав Кузьменко — продюсер, руководитель направления по работе с инфлюенсерами
Полина Волкова — веб-дизайнер
Натали Усачева — 3D-дизайнер
Софья Урманчеева — копирайтер
Антон Запускалов — редактор
Александр Сосновский — оператор, монтажёр
Альфия Киселева — корректор
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