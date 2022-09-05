«Почта России» будет продавать и доставлять алкоголь

«Почта России» будет торговать спиртным и доставлять его покупателям. Об этом РБК рассказал гендиректор компании Максим Акимов.

Он уточнил, что проект запустят в апреле 2023 года.

- Могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки,

- заявил он.

Продавать будут российский алкоголь, покупка станет доступна лишь совершеннолетним. Приобретать спиртное можно будет через специализированную витрину. Доставят его не ранее чем через 24 часа. // Фото: «Почта России»/ВКонтакте