Почетных горожан выберут в Петрозаводске

В администрации столицы Карелии начали принимать документы на присвоение почетного звания – «Почетный гражданин Петрозаводска».

Предложить свою кандидатуру могут трудовые коллективы и общественные объединения города. Документы, включая фото, биографию с заслугами и достижениями, а также ходатайство, нужно направить до 31 марта. Впоследствии поступившие анкеты рассмотрят и определят кандидатов.

За дополнительной информацией предлагают обращаться в управление кадров и муниципальной службы по телефону: 71-34-09. // фото «Петрозаводск говорит»