Почему финны не носят цветы к памятнику Куусинену?

Мы не должны забывать, что это памятник вождю, который покоится в некрополе у кремлевской стены! Это, вообще-то, герой соцтруда, философ, революционный поэт и один из главных теоретиков коммунизма.

Нынешний провинциальный Зеленогорск под Санкт-Петербургом мог стать столицей второй Финляндии - ФДР. Да что там стать? Уже быть! По крайней мере 1 декабря 1939 года в Териоки (нынешний Зеленогорск) образовалась вышеназванная ФДР (Финляндская Демократическая Республика). Ее даже признали три государства: конечно, СССР, затем Тува и Монголия. К тому же СССР заявил, что отныне с легитимной Финляндией будет общаться только в Зеленогорске. Председателем правительства стал, конечно, Отто Куусинен.

В сюжете мы расскажем свою версию, почему Отто Вильгельмович на памятнике отвернулся от города. (Видео)