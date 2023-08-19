На набережной Петрозаводска проходит гастрономический фестиваль

На набережной Онежского озера, сразу за городской мэрией сегодня многолюдно и вкусно. Впервые в Петрозаводске проходит такой масштабный гастрономический фестиваль.

Кухню народов Карелии представили столичные рестораны. Многие готовят прямо на месте: на углях, в дровяных печах, от этого набережная наполнилась приятными ароматами.

На мастер-класс по калиткам не пробиться - столько желающих узнать старинные рецепты приготовления этого традиционного блюда. Есть отдельный сектор напитков - там можно попробовать квас, всевозможные морсы, чай на травах. Погода располагает к отдыху. Тем более, что на набережной организовали лаунж-зоны: есть, где посидеть, даже полежать.

Фестиваль продлится сегодня до 21.00. А клубнику и мед на набережной будут продавать еще несколько дней. // Фото «Петрозаводск говорит»