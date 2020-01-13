Победитель лотереи со стажем поделился секретом успеха

Житель США трижды становился победителем лотереи. 53-летний игрок 6 января купил за 10 долларов в магазине билет мгновенной лотереи. Мужчина стер защитный слой и увидел, что выиграл 100 тысяч долларов.

Как пишет «Лента.ру», мужчина около десяти лет назад уже дважды выигрывал в лотерею. Окружающим, которые хотят узнать его секрет, американец отвечает, что ему просто.

«Но также советую им, чтобы они играли только на те деньги, которые не жалко потерять»,

- говорит мужчина.

Часть выигрыша он намерен потратить на покрытие долгов, а остаток сберечь.