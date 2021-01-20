Пневмония унесла еще одну жизнь в Карелии

Еще один житель Карелии умер от внебольничной пневмонии. Скончался мужчина 1941 года рождения. Он имел сопутствующую соматическую патологию, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в больницы был доставлен еще 31 пациент с таким диагнозом. Общее количество госпитализированных с начала пандемии составляет 4264 человека. Болезнь унесла 109 жизней.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. У умершего пенсионера результат был отрицательным. Фото mycdn.me