20 января 2021, 09:34
Пневмония унесла еще одну жизнь в Карелии
С начала пандемии 109 человек не справились с пневмонией в республике
Еще один житель Карелии умер от внебольничной пневмонии. Скончался мужчина 1941 года рождения. Он имел сопутствующую соматическую патологию, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
За минувшие сутки в больницы был доставлен еще 31 пациент с таким диагнозом. Общее количество госпитализированных с начала пандемии составляет 4264 человека. Болезнь унесла 109 жизней.
В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. У умершего пенсионера результат был отрицательным. Фото mycdn.me