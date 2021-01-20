Мужчина и женщина умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии подтвердили смерть еще двух человек от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В Питкярантской ЦРБ скончался житель Олонца 1940 года рождения. В Республиканской инфекционной больнице умерла жительница Петрозаводска 1970 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки инфекция выявлена у 279 человек. Из этого числа заболевших - 268 человек, из них 48 имеют симптомы средней тяжести, семеро - в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели еще 295 человек.

Общее количество заболевших в Карелии достигло отметки в 33 402 человека. Скончались 204 пациента. Фото twimg.com