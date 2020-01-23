Плюсовые температуры вернутся в Карелию в пятницу

Завтра, 24 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный снег, метель; днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -8-10, днем -1+1.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег, днем на юге мокрый снег. Ночью местами метель. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -4-9, местами до -15, днем +2-3, на севере местами до -8.

В Костомукше -2-8, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -3-7, пасмурно, снег.

В Сортавале +1-2, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.