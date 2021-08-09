Площадь Воинской Славы в Пудоже откроют после ремонта 30 сентября

В День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, 30 сентября, в Пудоже после ремонта откроют площадь Воинской Славы. Об этом в своем аккаунте написал глава Карелии. Проект обновления территории стал победителем программы «Народный бюджет».

Кроме площади реконструируют парк Победы, ремонтируют музей, где появится новая экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. На все работы потратят 22,5 миллионов рублей.

Работы на площади все еще идут – здесь демонтировали старое покрытие, установили бетонные основания для плит, выложили плитку. Ожидается поставка и установка мемориальных плит с именами погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего здесь будет 3866 имен. (фото источника)