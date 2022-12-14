Платонический «Театр для двоих» показали актеры Национального театра

Читка пьесы карельского драматурга Галины Акбулатовой прошла в Национальном театре Карелии в рамках Фестиваля-смотра этнических и локальных фильмов и пьес.

«В каждой ситуации может быть свой театр для двоих»,

— заметила автор драмы-фарса. Вечный спор там, где двое и любовь, и вечные муки в поисках общего знаменателя.

О чем должен говорить театр со своими зрителями, и какая она — сегодняшняя карельская драматургия? Галина Акбулатова подчеркнула: театр призван говорить о сегодняшнем дне.

Фестиваль прошел в ноябре сразу в трёх регионах: Москве, Казани и Петрозаводске при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».