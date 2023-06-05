Платную парковку открыли у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Платную парковку открыли в столице Карелии. Она разместилась в сквере Ригачное поле, заехать на нее можно с улиц Горького и Коммунальная.

Как рассказали в пресс-службе ОЖД, парковка рассчитана на 45 машин, из них пять предназначены для инвалидов.

На парковке установлена технология оплаты FastTrack. Для оплаты нужно приложить банковскую карту к специальному терминалу при въезде и повторить операцию на выезде. Система рассчитает время пребывания и автоматически спишет сумму в соответствии с тарифом. Оплачивать можно картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».

Стоимость парковки в течение часа для легкового авто составит 50 рублей. Стоимость парковки за сутки составит 400 рублей, за неделю - 1500 рублей, арендовать парковочное место на месяц будет стоить 4900 рублей.

Для грузовиков и автобусов предусмотрены два тарифа: почасовой и посуточный. Для грузовых машин аренда парковки на час будет стоить 100 рублей, на сутки – 600 рублей. Для автобуса часовая парковка стоит 150 рублей, суточная - 800 рублей.