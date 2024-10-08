Платформу Discord официально заблокировали в России

Голосовой мессенджер Discord заблокировали на территории России. Об этом 8 октября официально сообщил Роскомнадзор.

Причиной ограничений стало несоблюдение требований российского законодательства. По данным ведомства, мессенджеру направили предписания удалить запрещенный контент, однако часть материалов осталась доступной. Также платформа проигнорировала судебное постановление, предусматривающее штраф за неисполнение решения об удалении контента.

— Соблюдение этих требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан и распространения наркотиков,

— пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

Кроме того, указывается, что на платформе размещалась противоправная информация, что стало дополнительным основанием для ограничения доступа.

Discord является популярной платформой для общения среди геймеров и в IT-сообществе. Помимо текстовых сообщений, он предоставляет возможность голосовых и видеозвонков. // фото: pixabay.com