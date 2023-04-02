Питерские купцы Елисеевы строили храмы Карелии

В исключительно финском городе на тихой улочке расположился канонический русский храм. Масштабом своим не уступит храмам столицы Карелии. И посвящение у него самое что ни на есть православное – в честь Святителя Николая.

Рядом с притвором храма расположен поясной бюст патриарху Алексию Второму. Он для Никольского храма как покровитель. После смерти Алексия храм нашел средства и установил памятник с изображением Патриарха. Памятник установлен на благородном карельском камне шокшинского кварцита. Алексий, в свою очередь, еще при жизни не забыл благородный храм и одарил его высаженным саженцем дуба.

Интересная особенность храма – пустующие от икон стены, но это воспринимается как его достоинство, где главный акцент на подкупольном уникальном пространстве, а не на убранстве. Хотя убранство собрано в основном из Валаамских икон, что придает храму исторический масштаб. (Видео)