Пикап врезался в столб и оставил без света ряд домов

Днем 5 декабря в ряде домов на Ключевой в карельской столице пропало электричество. Как оказалось, это произошло в результате ДТП.

Около 13:00 в столб с проводами врезался пикап, опора надломилась, а машина получила механические повреждения. В домах на улицах Гвардейская, Челюскинцев и в 5-м Гвардейском переулке пропал свет, сообщили в группе «ОРЭС – Петрозаводск».

После того, как машину увез эвакуатор, энергетики приступили к ремонту. Работы все еще ведутся. Восстановить электроснабжение рассчитывают к 20:00. // фото vk.com/