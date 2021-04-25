Петрозаводску нужны деньги на освещение 50 пешеходных переходов

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Петрозаводск запланировал расходы на освещение в размере 21,5 млн рублей. Но в эту сумму не входит целый ряд важных для безопасности горожан объектов.

Петрозаводск расположен в северных широтах, где с октября по март значительную часть суток темно. Нормальное освещение на городских улицах, проезжих частях, общественных и дворовых территориях – это залог безопасности и комфортного проживания наших граждан.

Однако ежегодно с наступлением осени в адрес Петросовета вновь и вновь поступает поток обращений от автолюбителей и пешеходов с просьбой, наконец, уже решить вопрос с недостаточной освещённостью.

«Считаю, что для этого необходим комплексный подход с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Поэтому я позвал в состав профильной рабочей группы специалистов городской администрации, представителей Законодательного Собрания Карелии, МУП «ПЭС» и ГИБДД Петрозаводска, - прокомментировал инициатор создания рабочей группы депутат Павел Петров. (Видео)