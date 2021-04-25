Новый экзамен на права не могут сдать 87 процентов кандидатов

Успешно сдать экзамен ГИБДД на водительские права смогли только 13,5 процентов выпускников автошкол. Такова статистика с 1 апреля, когда ввели новые правила практического экзамена. Об этом рассказал начальник отдела организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Это вдвое меньше, чем в марте, когда действовали старые правила. Тогда «город» с первого раза удалось сдать 26 процентам кандидатам в водители.

«Элементы, которые выполнялись на площадке: парковка, начало движения на подъеме, разворот в ограниченном пространстве — при их выполнении кандидаты в водители ориентировались по конусам, — объяснил Гиляков. — Сейчас все это выполняется в условиях реального дорожного движения. Здесь у кандидатов в водители присутствует некоторая доля волнения. И потом — ориентироваться немного сложнее».

«Кроме того, у нас изменились требования к экзаменационным маршрутам. До 1 апреля это был перечень минимум трех маршрутов для каждой категории, который был заранее определен. Инструктора накатывали кандидатов в водители по определенным маршрутам. То есть они уже знали, на каком перекрестке повернуть и что сделать», — отметил он.

Теперь, отметил Гиляков, экзаменационный маршрут представляет собой только перечень улиц и дорог, а направление движения определяется самим экзаменатором. Поэтому выпускникам автошкол приходится показывать все свои навыки в условиях реального дорожного движения. // Фото: Яндекс.Дзен