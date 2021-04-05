Петрозаводск вошел в тройку самых веселых городов России

Аналитики digital-агентства «Интериум» изучили, как прошел День смеха в соцсетях, сообщает сайт Vologda-poisk.ru.

Первые места рейтинга заняли города Чайковский из Пермского края, Сыктывкар (Коми) и Петрозаводск. В этих населенных пунктах люди чаще всего упоминали 1 апреля, готовясь отметить этот день, рассказывали о проделанных шутках или пересказывали анекдоты и приколы.

Также в десятку самых смешливых вошли Вологда, Великий Новгород, Пермь, Йошкар-Ола, Красноярск, Стерлитамак и Челябинск. Судя по всему, 1 апреля, в основном веселились жители городов Урала и севера России.

Основными площадками для шуток и приколов стали соцсети «ВКонтакте» (59,3% от общего), Twitter и Youtube (по 11,6%).

Исследование проводилось 1 и 2 апреля 2021 года в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники и др.), а также блогах (Livejournal, Дзен и др.) по упоминаниям 1 апреля, Дня Смеха и Дня дурака. Количество упоминаний рассчитано на 10 000 человек населения.

Изображения с сайта vologda-poisk.ru