Петрозаводск вошел в десятку самых популярных городов воинской славы

По данным Tvil.ru, Феодосия, Севастополь, Керчь в Крыму, Сочи, Анапа, Туапсе, Новороссийск в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Москва и Петрозаводск в Карелии составили десятку городов, популярных для патриотического туризма осенью 2020.

Список составлен по данным оплаченных заявок жилья туристами для проживания с 1 по 30 сентября 2020 года.

Туристы бронируют поездки осенью в города-герои и города воинской славы РФ на период от 3,6 до 9,9 ночей и потратят на отдых от 1,3 до 5,6 тысячи рублей в сутки.

Отдых в Петрозаводске обойдется им дороже всего.

Десятка популярных городов-героев и городов воинской славы РФ для туризма этой осенью:

Феодосия — 2134,6 рублей / 8,5 ночи*

Сочи — 1969,4 рублей / 9,7 ночи

Севастополь — 2603,9 рублей / 7,2 ночи

Анапа — 1697,6 рублей / 9,9 ночи

Керчь — 2380,8 рублей / 3,9 ночи

Санкт-Петербург — 2354,8 рублей / 5,3 ночи

Туапсе — 1296,7 рублей / 8,4 ночи

Новороссийск — 2104,6 рублей / 6,6 ночи

Москва — 2456,7 рублей / 3,6 ночи

Петрозаводск — 5620,7 рублей / 7,3 ночи



* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток



Почему именно 3 сентября?

Днем окончания Второй мировой войны теперь считается 3 сентября 1945 года, а не 2-е. Инициатором переноса даты стал Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, который сейчас возглавляет Комитет Госдумы по обороне. Авторы законопроекта отмечают, что праздником Победы над Японией Указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено именно 3 сентября. В этот же день проходили всенародные торжества. Кроме того, около 1 млн. 800 тысяч человек награждены медалью «За победу над Японией». На лицевой стороне медали — профиль Сталина. На оборотной — дата 3 сентября 1945. И в Китае, где состоялся парад Победы Красной армии над милитаристской Японией, День Победы — тоже 3 сентября.