Петрозаводск украшают ко Дню Победы

Перед празднованием Дня Победы Петрозаводск преобразится. В центре города разместят декоративные объекты с символикой 9 мая, на опорах освещения появятся праздничные консоли, возле памятников и мемориальных комплексов смонтируют флаговые конструкции, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В сквере у Вечного огня уже установили десятиметровую инсталляцию в виде слова «Победа». Инсталляция состоит из фотографий ветеранов Великой Отечественной войны, которые прислали в мэрию горожане. Представлено несколько сотен снимков.

Завершить украшение города ко Дню Победы планируют до 5 мая. Фото мэрии Петрозаводска