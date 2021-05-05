Петрозаводск продолжают украшать ко Дню Победы

Продолжаются работы по украшению Петрозаводска к 9 мая. На улицах устанавливаются консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, развешиваются гирлянды, сообщает пресс-служба мэрии.

К настоящему времени смонтированы 30 декоративных консолей, 6 флаговых конструкций, на площади Кирова и у Вечного огня заменены флаги. Флаги также устанавливаются у памятников в разных районах города.

Ранее в сквере у Вечного огня, как и в прошлом году, установили большую инсталляцию, созданную совместно с жителями карельской столицы. Объемное слово «Победа» составлено из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны. Десятиметровый арт-объект включает в себя несколько сотен снимков героев. Фото мэрии