Путин назначил трех новых судей Петрозаводского городского суда

В Петрозаводском городском суде появились сразу три новых судьи. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Мария Виссарионова, Елена Ермишина и Степан Сергеев назначены судьями Петрозаводского городского суда указом президента «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области».

Документ был подписан Владимиром Путиным 1 мая. Фото arhano.ru