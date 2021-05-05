05 мая 2021, 10:39
Общество

Путин назначил трех новых судей Петрозаводского городского суда

Президентским указом от 1 мая Мария Виссарионова, Елена Ермишина и Степан Сергеев назначены новыми судьями горсуда

В Петрозаводском городском суде появились сразу три новых судьи. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Мария Виссарионова, Елена Ермишина и Степан Сергеев назначены судьями Петрозаводского городского суда указом президента «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области».

Документ был подписан Владимиром Путиным 1 мая. Фото arhano.ru

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мария виссарионова
елена ермишина
степан сергеев