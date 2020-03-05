Петрозаводск отметит День Земли масштабной экологической акцией

В мэрии Петрозаводска объявили о проведении в городе серии экологических мероприятий, посвященных Дню Земли. Этот праздник отмечается 22 апреля.

Мы планируем общегородскую акцию, которая охватит, в первую очередь, подрастающее поколение. К ней присоединятся и детские сады, и школы,

- приводит слова главы Петрозаводска Ирины Мирошник пресс-служба администрации.

Подготовка к этому событию уже началась. Сейчас формируется план мероприятий. Он будет включать в себя перечень акций и конкурсов, которые позволят детям и их родителям проявить творческие способности и заботу о природе.