05 марта 2020, 18:32
Петрозаводск отметит День Земли масштабной экологической акцией
Анонсирован комплекс эколого-просветительских и творческих мероприятий, запланированных на 22 апреля
В мэрии Петрозаводска объявили о проведении в городе серии экологических мероприятий, посвященных Дню Земли. Этот праздник отмечается 22 апреля.
Мы планируем общегородскую акцию, которая охватит, в первую очередь, подрастающее поколение. К ней присоединятся и детские сады, и школы,
- приводит слова главы Петрозаводска Ирины Мирошник пресс-служба администрации.
Подготовка к этому событию уже началась. Сейчас формируется план мероприятий. Он будет включать в себя перечень акций и конкурсов, которые позволят детям и их родителям проявить творческие способности и заботу о природе.