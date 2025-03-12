12 марта 2025, 19:36
Погода

Петрозаводск накроет снежный хаос с ледяным дождем

Зима вернется в карельскую столицу, ГАИ обратилась к пешеходам и водителям
фото: freepik.com/ wirestock

Смешанные осадки прогнозируют в Петрозаводске. Госавтоинспекция призвала всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и при переходе проезжей части.

Снежный вихрь, ледяной дождь ожидается во второй половине дня 13 марта и в первой половине дня 14 марта.

В столице Карелии пойдет снег, мокрый снег, не исключены дожди и ледяные дожди, потеплеет до 0 градусов. В ночь на 14-е пойдет снег, сильный снег. Ветер усилится до 10-13 метров в секунду, закружит метель. За пятницу в Петрозаводске может выпасть до 10 сантиметров снега.

Водителей просят избегать резких маневров, держать дистанцию и боковой интервал и учитывать погодные условия при выборе скорости.

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