Петрозаводчанку обманули, заманив выгодной ценой на клубнику

Петрозаводчанку привлекло выгодное предложение в одном из пабликов соцсети. Продавец выставила на продажу клубнику - по 5 тысяч рублей за четыре ящика. В итоге 34-летняя женщина была обманута злоумышленницей, о чем написала заявление в полицию.

Когда потерпевшая оставила под постом комментарий о том, что желает приобрести ягоды, незнакомка предложила уже восемь ящиков за 10 тысяч рублей. Деньги были переведены на высланные реквизиты карты. Оставалось по договоренности забрать товар.

«Однако, когда жительница карельской столицы приехала на ферму, выяснилось, что владельцы хозяйства в социальных сетях ни с кем не переписывались и никаких денежных средств от горожанки не получали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,

- сообщили в пресс-службе МВД РК. Фото: pxhere.